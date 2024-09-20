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Одесу атакують балістикою: подробиці атаки 20 вересня

Одесу атакують балістикою: подробиці атаки 20 вересня

Удень, 20 вересня 2024 року, в Одесі пролунав сильний вибух. Буквально за хвилину до цього дали тривогу. Після вибуху над Одесою здіймається дим.

Сигнал повітряної тривоги пролунав о 13:55 . Моніторингові канали повідомляли про активність пускових установок балістичних ракет у Криму. А вже о 13:57 одесити почули потужний вибух.

Попередньо, Одесу атакували балістикою з касетним зарядом.

Загроза пусків балістичних ракет із Криму досі триває.

«Одеса, будь ласка, перебувайте в безпечних місцях!», – пише офіційний телеграм-канал мерії.

«Одесская жизнь» продовжує стежити за ситуацією і за появи актуальної інформації одразу ж сповістить своїх читачів.

Нагадаємо, ніч на суботу, 14 вересня, знову виявилася неспокійною для одеситів: російські терористи вкотре атакували ударними безпілотниками Одеський та Ізмаїльський райони. Напружена бойова робота сил ППО тривала понад три години.

Внаслідок падіння уламків збитих «шахедів» були зруйновані 3 споруди у передмісті Одеси на території приватного домогосподарства, пошкоджено житловий будинок та гараж. Загиблих та постраждалих, на щастя, не було.

 

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