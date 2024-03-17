У ніч на 17 березня Одесу та область атакували «шахеди» – є влучення

За інформацією Сил оборони Півдня України, підрозділи протиповітряної оборони відбивали хвилі «шахедів», випущені з території тимчасово окупованого Криму. Дрони заходили з акваторії Чорного моря та маневрували між житловими будинками та у промислових кварталах Одеси.

При цьому наші ППО, як завжди, опинилися на висоті: 13 безпілотників успішно збиті в небі над Одещиною і ще один – на підльоті, в небі над Миколаївською областю.

У той же час, витікати попадань не вдалося: в Одеському районі пошкоджено два законсервовані агропідприємства. Там спалахнули пожежі та стався обвал.

Пожежі оперативно ліквідовано. Люди не постраждали.