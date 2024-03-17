В ночь на 17 марта Одессу и область атаковали «шахеды» – есть попадания

В ночь на воскресенье, 17 марта 2024 года, российские террористические войска вновь массированно атаковали дронами-камикадзе типа «шахед» Одессу и Одесскую область. Напряженная боевая работа продолжалась более трех часов.
По информации Сил обороны Юга Украины, подразделения противовоздушной обороны отражали волны «шахедов», выпущенные с территории временно оккупированного Крыма. Дроны заходили из акватории Черного моря и маневрировали между жилыми домами и в промышленных кварталах Одессы.
При этом наши ПВО, как всегда оказались на высоте: 13 беспилотников успешно сбиты в небе над Одесчиной и еще один – на подлете, в небе над Николаевской областью.
В то де время, избежать попаданий не удалось: в Одесском районе повреждены два законсервированных агропредприятия. Там вспыхнули пожары и произошло обрушение.
Пожары оперативно ликвидированы. Люди не пострадали.