В ночь на 17 марта Одессу и область атаковали «шахеды» – есть попадания

По информации Сил обороны Юга Украины, подразделения противовоздушной обороны отражали волны «шахедов», выпущенные с территории временно оккупированного Крыма. Дроны заходили из акватории Черного моря и маневрировали между жилыми домами и в промышленных кварталах Одессы.

При этом наши ПВО, как всегда оказались на высоте: 13 беспилотников успешно сбиты в небе над Одесчиной и еще один – на подлете, в небе над Николаевской областью.

В то де время, избежать попаданий не удалось: в Одесском районе повреждены два законсервированных агропредприятия. Там вспыхнули пожары и произошло обрушение.

Пожары оперативно ликвидированы. Люди не пострадали.