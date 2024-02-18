У Молдові знову виявили залишки російського «шахеда» (фото)

Як повідомили 17 лютого у прикордонній поліції Молдови, фрагменти безпілотника виявили в суботу вдень неподалік села Етулія Ноуе Вулканештського району.

Інформація про знахідку була надіслана до компетентних органів, а доступ до місця, де знайшли останки дрону, було обмежено, додали у відомстві.

Також повідомляється, що дрон впав у поле приблизно за 2 кілометри від лінії молдавсько-українського кордону і приблизно за 5 кілометрів від найближчого міста, не завдавши жодної шкоди місцевому населенню.

«Важливо підкреслити, що на даний момент влада вжила всіх необхідних заходів для підтримки порядку, миру та громадської безпеки»,

– наголошують у молдавській поліції та наполегливо закликають місцевих жителів не піддаватися паніці.

Нагадаємо, такі інциденти мали місце вже неодноразово.

Раніше «Одеське життя» повідомляло про знахідку фрагментів «шахеда» поблизу молодавського села Єтулія у Вулканештському районі Гагаузії, неподалік кордону з Україною.

Фото border.gov.md