Новини Одеси та Одеської області

У Молдові знову виявили залишки російського «шахеда» (фото)

У Молдові знову виявили залишки російського «шахеда» (фото)

У Молдові поблизу молдавсько-українського кордону вже вдруге за останній тиждень було знайдено фрагменти ударного дрона-камікадзе типу «шахед» (або «Герань-2»), які країна-терорист росія періодично запускає територією України.

Як повідомили 17 лютого у прикордонній поліції Молдови, фрагменти безпілотника виявили в суботу вдень неподалік села Етулія Ноуе Вулканештського району.

Фрагменти збитого дрона впали в полі в Молдові

Фрагмент "шахеду" у Молдові

Інформація про знахідку була надіслана до компетентних органів, а доступ до місця, де знайшли останки дрону, було обмежено, додали у відомстві.

Фрагмент збитого дрона на території Молдови

Також повідомляється, що дрон впав у поле приблизно за 2 кілометри від лінії молдавсько-українського кордону і приблизно за 5 кілометрів від найближчого міста, не завдавши жодної шкоди місцевому населенню.

Читайте також: Після нічної атаки «шахедів» на Одесу в повітря потрапив отруйний газ

«Важливо підкреслити, що на даний момент влада вжила всіх необхідних заходів для підтримки порядку, миру та громадської безпеки»,

– наголошують у молдавській поліції та наполегливо закликають місцевих жителів не піддаватися паніці.

Нагадаємо, такі інциденти мали місце вже неодноразово.

Раніше «Одеське життя» повідомляло про знахідку фрагментів «шахеда» поблизу молодавського села Єтулія у Вулканештському районі Гагаузії, неподалік кордону з Україною.

Фото border.gov.md

Avatar photo
Редакція ПРОФІЛЬ

Якщо ви знайшли помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту та натисніть Ctrl+Enter.

Висловіть вашу думку. Це важливо.
Підписатися
Сповістити про
guest
0 коментарів
Вбудовані Відгуки
Переглянути всі коментарі
Ще за темою
Всі новини

купить квартиру в Одессе

Вибір редакції

Контакти

Ви стали свідком важливої події і маєте чим поділитися з редакцією? Пишіть нам, ми обов'язково зв'яжемося з вами.

Адреса:

65058, м. Одеса
вул. Маршала Говорова, 2
офіс 314

Телефони:

+38 (048) 734-22-77
+38 (048) 748-02-99
[email protected]

Ми в мережі
Реклама на сайті

Телефони відділу реклами:
+38 (048) 734-22-77
+38 (050) 316-38-92
E-mail:  [email protected]

Підписатися на газету можна у будь-якому поштовому відділенні міста Одеси та Одеської області. Передплатний індекс – 96217.

Наші партнери
    лого АНРВУ

Частина контенту виготовлена за підтримки Асоціації “Незалежні регіональні видавці України”

Новини Одеси та Одеської області
© 2009-2024, Центр медіа. Всі права захищені. Використання будь-яких матеріалів сайту можливо тільки з активною ссилкою на odessa-life.od.ua/uk
Повідомити про помилку
Текст, який буде надіслано нашим редакторам:
Надіслати