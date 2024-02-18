В Молдове снова обнаружили остатки российского «шахеда» (фото)

Как сообщили 17 февраля в пограничной полиции Молдовы, фрагменты беспилотника обнаружили в субботу днем неподалеку от села Этулия Ноуэ Вулканештского района.

Информация о находке была отправлена в компетентные органы, а доступ к месту, где нашли останки дрона, был ограничен, добавили в ведомстве.

Также сообщается, что дрон упал в поле примерно в 2 километрах от линии молдавско-украинской границы и примерно в 5 километрах от ближайшего города, не причинив никакого вреда местному населению.

«Важно подчеркнуть, что на данный момент власти предприняли все необходимые меры для поддержания порядка, мира и общественной безопасности»,

– подчеркивают в молдавской полиции и настойчиво призывают местных жителей не поддаваться панике.

Напомним, подобные инциденты имели место уже неоднократно.

Ранее «Одесская жизнь» сообщала о находке фрагментов «шахеда» близ молодавского села Етулия в Вулканештском районе Гагаузии, недалеко от границы с Украиной.

Фото border.gov.md