В Молдове, вблизи молдавско-украинской границы, уже во второй раз за последнюю неделю были найдены фрагменты ударного дрона-камикадзе типа «шахед» (или «Герань-2»), которые страна-террорист россия периодически запускает по территории Украины.
Как сообщили 17 февраля в пограничной полиции Молдовы, фрагменты беспилотника обнаружили в субботу днем неподалеку от села Этулия Ноуэ Вулканештского района.
Информация о находке была отправлена в компетентные органы, а доступ к месту, где нашли останки дрона, был ограничен, добавили в ведомстве.
Также сообщается, что дрон упал в поле примерно в 2 километрах от линии молдавско-украинской границы и примерно в 5 километрах от ближайшего города, не причинив никакого вреда местному населению.
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«Важно подчеркнуть, что на данный момент власти предприняли все необходимые меры для поддержания порядка, мира и общественной безопасности»,
– подчеркивают в молдавской полиции и настойчиво призывают местных жителей не поддаваться панике.
Напомним, подобные инциденты имели место уже неоднократно.
Ранее «Одесская жизнь» сообщала о находке фрагментов «шахеда» близ молодавского села Етулия в Вулканештском районе Гагаузии, недалеко от границы с Украиной.
Фото border.gov.md