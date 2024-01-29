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У Міноборони спростували відставку Залужного

У Міноборони спростували відставку Залужного

Соцмережами та українськими ЗМІ сьогодні шириться інформація, що президент України звільнив з посади Головнокомандувача ЗСУ Валерія Залужного.

Інформація з’явилася в соцмережах та про це написали у своїх телеграм-каналах Колишній нардеп Борислав Береза та чинний нардеп Олексій Гончаренко.

Подейкують, ніби-то Залужному запропонували іншу посаду – посла в одній з європейських країн. Але він відмовився.

Щоправда, указу про звільнення Валерія Залужного немає. Хоча в соцмережах пишуть про те, що на його посаду призначать Кирила Буданова чи Олександра Сирського.

У Міністерстві оборони дали короткий та заспокійливий коментар стосовно ажіотажу навколо чуток про звільнення головнокомандувача ЗСУ:

цитата МО

ОНОВЛЕНО
Прессекретар президента Сергій Никифоров в коментарі виданню “Українська правда” на запитання, чи звільняв президент Залужного відповів: “Точно ні. Президент не звільняв головкома”.

Нікіфоров про відставку Залужного

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