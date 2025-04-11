Тема нового опитування — «Транспорт та логістика. Який вид транспорту ви використовуєте найчастіше зараз?». Взяти участь у голосуванні можуть усі охочі, хто користується мобільним застосунком MISTO.

Щоб проголосувати, необхідно завантажити застосунок та перейти до розділу «Опитування» в сервісі «Електронна демократія». Опитування буде активним протягом тижня — з 11 по 18 квітня включно.

Також організатори нагадують, що сьогодні, 10 квітня, о 24:00 завершується попереднє опитування на тему «Що сприятиме розвитку інклюзивного середовища в Одесі?».

Раніше ми повідомляли, що в Одесі розробляють новий додаток для відстеження міського транспорту