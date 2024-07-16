Віце-мер Світлана Бедрега залишає свою посаду?

Віце-мер Світлана Бедрега залишає свою посаду?

Мерію Одеси залишає Світлана Бедрега – віце-мер, яка беззмінно обіймає посаду директора управління, а потім департаменту фінансів Одеської міськради з 2002 року.

Про це пише видання «Думська» із посиланням на своє джерело в муніципалітеті.

За даними джерела, 16 липня має останній робочий день.

Що стало причиною звільнення віце-мера, наразі невідомо.

За 22 роки роботи Бедрега виявилася незамінним фахівцем для кожного міського голови Одеси – Руслана Боделана, Едуарда Гурвіца, Олексія Костусєва, в.о. мера Олега Бриндака та, нарешті, Геннадія Труханова.

Вона отримувала посаду віце-мера тричі – у 2002-2005, 2012-2014 та потім з 2017 року.

Дехто навіть казав, що Бедрега є володаркою цифр і має магію бюджетних показників.

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