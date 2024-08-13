Новости Одессы и Одесской области

В мэрии пока не опредились с кандидатом на должность главного финансиста Одессы

В мэрии пока не опредились с кандидатом на должность главного финансиста Одессы

После увольнения Светланы Бедреги с должности руководителя департамента финансов горсовета мэр Геннадий Труханов дважды сменил исполняющего обязанности главного финансиста Одессы. Сейчас на эту должность назначен Андрей Зарицкий. 

Об этом говорится в распоряжении, опубликованном на сайте муниципалитета.

Назначение Андрея Зарицкого — временное решение «до замещения должности в порядке, предусмотренном законодательством».

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«Назначить Андрея Васильевича исполняющим обязанности директора Департамента финансов Одесского городского совета, с окладом согласно штатному расписанию, временно, до замещения должности в порядке, предусмотренном законодательством Украины, с 12 августа 2024 года», — говорится в сообщении.

До этого мэр Одессы распорядился временно назначить исполняющим обязанности директора городского департамента финансов Ирину Жирову.

назначение мэра

Предыдущий директор департамента финансов Светлана Бедрега была уволена по соглашению сторон. Основание — заявление Бедреги.

Согласно данным декларации, перед своим увольнением из горсовета бывшая главная финансистка Одессы сделала два взноса помощи ЗСУ: 15 июля — 200 тысяч гривен, а 16 июля — 300 тысяч гривен.

декларация

 

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Редакция ПРОФИЛЬ
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