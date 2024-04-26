В Lego может появиться конструктор в виде одесской Оперы: как проголосовать

Голосование за проект проходит на официальном сайте легендарного датского производителя игрушек. Чтобы проголосовать по ссылке, нужно зарегистрироваться.

«Прославьте архитектурную элегантность и легендарное прошлое Одесского театра оперы и балета с помощью этой миниатюрной модели LEGO. Этот набор, призванный отразить величественный стиль итальянского барокко фасада здания, включает в себя упрощенные элементы, передающие суть исторического дизайна театра. Ключевые архитектурные достопримечательности включают культовый главный вход и декоративные бюсты деятелей культуры, украшающие ниши. Создайте и продемонстрируйте часть культурной истории Одессы, прославляя ее устойчивость посредством реконструкций и модернизаций на протяжении веков», — написано на сайте.

Идея принести часть Одессы в дома по всему миру с Lego принадлежит Евгению Тоневу из Мариуполя. Ранее он добился того, чтобы компания наладила производство набора кубиков в виде Старой башни — визитной карточки его родного города.

По словам знакомой Евгения, одесситки Ольги Канской, проект Одесской Оперы уже прошел сложный путь моделирования и аккредитации. Для производства осталось собрать 10 тысяч голосов. Она отметила, что за этим проектом последуют другие памятники архитектуры Украины.

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