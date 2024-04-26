В Lego может появиться конструктор в виде одесской Оперы: как проголосовать

Конструктор в виде Одесского театра оперы и балета может появиться в ассортименте известной по всему миру торговой марки Lego. Для этого необходимо собрать 10 тысяч голосов.
Голосование за проект проходит на официальном сайте легендарного датского производителя игрушек. Чтобы проголосовать по ссылке, нужно зарегистрироваться.
«Прославьте архитектурную элегантность и легендарное прошлое Одесского театра оперы и балета с помощью этой миниатюрной модели LEGO. Этот набор, призванный отразить величественный стиль итальянского барокко фасада здания, включает в себя упрощенные элементы, передающие суть исторического дизайна театра. Ключевые архитектурные достопримечательности включают культовый главный вход и декоративные бюсты деятелей культуры, украшающие ниши. Создайте и продемонстрируйте часть культурной истории Одессы, прославляя ее устойчивость посредством реконструкций и модернизаций на протяжении веков», — написано на сайте.
Идея принести часть Одессы в дома по всему миру с Lego принадлежит Евгению Тоневу из Мариуполя. Ранее он добился того, чтобы компания наладила производство набора кубиков в виде Старой башни — визитной карточки его родного города.
По словам знакомой Евгения, одесситки Ольги Канской, проект Одесской Оперы уже прошел сложный путь моделирования и аккредитации. Для производства осталось собрать 10 тысяч голосов. Она отметила, что за этим проектом последуют другие памятники архитектуры Украины.
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