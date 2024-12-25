У Києві затримали голову одеського осередку партії «Удар» – подробиці

Про це повідомляє Служба безпеки України.



За версією СБУ, керівник партії «Удар» (партія мера Києва Кличка) в Одеській області Олександр Суханов за гроші обіцяв приватнику допомогти з орендою ділянки в рекреаційній частині Києва біля Дніпра, що перебуває на балансі київської громади.

Як встановило розслідування, до цього бізнесмен намагався оформити офіційний дозвіл на оренду, але отримав відмову. Після цього на голову приватної компанії вийшов політик, який представився адвокатом і запропонував орендувати ділянку на 25 років в обмін на хабар в 1 млн доларів.

За цю суму він «гарантував» погодити земельне питання у відповідній комісії та під час засідань Київської міськради.

Політика затримали в Києві «на гарячому» під час передачі 900 тис. доларів «авансу».

Затриманому повідомлено про підозру за ч. 5 ст. 190 Кримінального кодексу України. Йому загрожує до 12 років позбавлення волі.

Наразі вирішується питання про обрання підозрюваному запобіжного заходу. Правоохоронці підготували клопотання про його тримання під вартою з альтернативою застави у 38 млн грн.