В Киеве задержали главу одесской ячейки партии «Удар» — подробности

Об этом сообщает телеграм-канал «Одесской жизни».



По версии СБУ, руководитель партии «Удар» (партия мэра Киева Кличко) в Одесской области Александр Суханов за деньги обещал частнику помочь с арендой участка в рекреационной части Киева около Днепра, которая находится на балансе киевской громады.

Как установило расследование, до этого бизнесмен пытался оформить официальное разрешение на аренду, но получил отказ. После этого на главу частной компании вышел политик, который представился адвокатом и предложил арендовать участок на 25 лет в обмен на взятку в 1 млн долларов.

За эту сумму он «гарантировал» согласовать земельный вопрос в соответствующей комиссии и во время заседаний Киевского горсовета.

Политика задержали в Киеве «на горячем» при передаче 900 тыс. долларов «аванса».

Задержанному сообщено о подозрении по ч. 5 ст. 190 Уголовного кодекса Украины. Ему грозит до 12 лет лишения свободы.

Сейчас решается вопрос об избрании подозреваемому меры пресечения. Правоохранители подготовили ходатайство о его содержании под стражей с альтернативой залога в 38 млн грн.