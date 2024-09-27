Новини Одеси та Одеської області

Схема ухилення від мобілізації: в Одесі на хабарі спіймали посадовця

Схема ухилення від мобілізації: в Одесі на хабарі спіймали посадовця

В Одесі затримали посадовця, який вимагав 2 тисячі доларів за оформлення підробленого посвідчення для ухилянта. Зловмисник обіцяв своїми зв’язками із впливовими особами допомогти уникнути мобілізації та забезпечити безперешкодний рух містом. Про це повідомляє обласне управління поліції.

Згідно з матеріалами слідства, інспектор громадського формування запропонував своєму знайомому оформити спеціальне посвідчення за 2000 доларів. Документ мав надати можливість вільного пересування містом та областю навіть під час комендантської години.

Крім того, посвідчення мало звільнити від призову на службу до Збройних Сил України. У разі відмови від угоди, посадовець погрожував передати дані чоловіка до ТЦК і СП для мобілізації.

посвідчення

Правоохоронці затримали хабарника в момент отримання грошей і передачі підробленого посвідчення. Наразі слідство триває, і поліцейські встановлюють усіх причетних до схеми, а також постраждалих. Затриманому загрожує до 7 років позбавлення волі, конфіскація майна та заборона обіймати певні посади.

Читайте також:

Avatar photo
Редакція ПРОФІЛЬ
Висловіть вашу думку. Це важливо.
Підписатися
Сповістити про
guest
0 коментарів
Зворотній зв'язок в режимі реального часу
Переглянути всі коментарі
Ще за темою
Всі новини
Вибір редакції

Контакти

Ви стали свідком важливої події і маєте чим поділитися з редакцією? Пишіть нам, ми обов'язково зв'яжемося з вами.

Адреса:

65058, м. Одеса
вул. Маршала Говорова, 2
офіс 314

Телефони:

+38 (048) 734-22-77
+38 (048) 748-02-99
[email protected]

Ми в мережі
Реклама на сайті

Телефони відділу реклами:
+38 (048) 734-22-77
+38 (050) 316-38-92
E-mail:  [email protected]

Підписатися на газету можна у будь-якому поштовому відділенні міста Одеси та Одеської області. Передплатний індекс – 96217.

Наші партнери
    лого АНРВУ

Частина контенту виготовлена за підтримки Асоціації “Незалежні регіональні видавці України”

Новини Одеси та Одеської області
© 2009-2024, Центр медіа. Всі права захищені. Використання будь-яких матеріалів сайту можливо тільки з активною ссилкою на odessa-life.od.ua/uk