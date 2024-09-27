Схема ухилення від мобілізації: в Одесі на хабарі спіймали посадовця

Згідно з матеріалами слідства, інспектор громадського формування запропонував своєму знайомому оформити спеціальне посвідчення за 2000 доларів. Документ мав надати можливість вільного пересування містом та областю навіть під час комендантської години.

Крім того, посвідчення мало звільнити від призову на службу до Збройних Сил України. У разі відмови від угоди, посадовець погрожував передати дані чоловіка до ТЦК і СП для мобілізації.

Правоохоронці затримали хабарника в момент отримання грошей і передачі підробленого посвідчення. Наразі слідство триває, і поліцейські встановлюють усіх причетних до схеми, а також постраждалих. Затриманому загрожує до 7 років позбавлення волі, конфіскація майна та заборона обіймати певні посади.

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