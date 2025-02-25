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На 42-річного чоловіка накинувся невідомий, побив його і втік, повідомляє Телеграм-канал «Одеське життя» з посиланням на поліцію Одеської області.

Потерпілого госпіталізовано з попереднім діагнозом – забій голови та переломи кісток передпліччя.

Про причини нападу не повідомляють.

За цим фактом слідчі територіального підрозділу поліції розпочали провадження за ч. 4 ст. 296 (хуліганство) Кримінального кодексу України. Правоохоронці встановлюють правопорушника та всі обставини злочину.

Ігор Слюсаренко керує міським управлінням реклами з березня 2021 року. Йому належить компанія «Діагональ» – досить великий оператор зовнішньої реклами.

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