На 42-річного чоловіка накинувся невідомий, побив його і втік, повідомляє Телеграм-канал «Одеське життя» з посиланням на поліцію Одеської області.
Потерпілого госпіталізовано з попереднім діагнозом – забій голови та переломи кісток передпліччя.
Про причини нападу не повідомляють.
За цим фактом слідчі територіального підрозділу поліції розпочали провадження за ч. 4 ст. 296 (хуліганство) Кримінального кодексу України. Правоохоронці встановлюють правопорушника та всі обставини злочину.
Ігор Слюсаренко керує міським управлінням реклами з березня 2021 року. Йому належить компанія «Діагональ» – досить великий оператор зовнішньої реклами.