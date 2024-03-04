Новини Одеси та Одеської області

На одеське узбережжя викинуло чергову міну

На одеське узбережжя викинуло чергову міну

Учора, 3 березня, на одному з пляжів поблизу Одеси було виявлено та знищено вибухонебезпечний предмет.

Про це повідомляє ДСНС в Одеській області.

По приїзду на місце виклику сапери ідентифікували боєприпас як якірну міну, яку було знищено в безпечному місці.

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Рятувальники нагадують, що в разі виявлення будь-яких підозрілих предметів, особливо на пляжах або в інших місцях масового відпочинку, необхідно негайно повідомляти у відповідні служби і слідувати вказівкам рятувальників. Своєчасна реакція може врятувати життя і запобігти небезпеці для людей.

Нагадаємо, 1 березня на одному з пляжів Одеси піротехніки підірвали річкову міну, яку було виявлено напередодні.

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Редакція ПРОФІЛЬ
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