На одеське узбережжя викинуло чергову міну

Учора, 3 березня, на одному з пляжів поблизу Одеси було виявлено та знищено вибухонебезпечний предмет.
Про це повідомляє ДСНС в Одеській області.
По приїзду на місце виклику сапери ідентифікували боєприпас як якірну міну, яку було знищено в безпечному місці.
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Рятувальники нагадують, що в разі виявлення будь-яких підозрілих предметів, особливо на пляжах або в інших місцях масового відпочинку, необхідно негайно повідомляти у відповідні служби і слідувати вказівкам рятувальників. Своєчасна реакція може врятувати життя і запобігти небезпеці для людей.
Нагадаємо, 1 березня на одному з пляжів Одеси піротехніки підірвали річкову міну, яку було виявлено напередодні.