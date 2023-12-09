У Чорному морі з’явився новий старий острів

Про це свідчать знімки Європейської космічної агенції (ESA).

Так, за даними супутника Sentinel-2 від 30 листопада 2023 року, море у трьох місцях перемило косу, що з’єднує острів із материком.

Таким чином, окупанти принаймні тимчасово пропустили можливість дістатися острова.

Джарилгач – найбільший острів України та Чорного моря. Він розташований навпроти міста Скадовська на Херсонщині. Вся його територія та частина прилеглої акваторії входять до Джарилгацького національного природного парку. З перших днів повномасштабного вторгнення острів перебуває під російською окупацією.

У травні цього року стало відомо про те, що росіяни знищили природну промоїну на околиці села Лазурного Скадовського району та поєднали острів Джарилгач із материком. Заповідник, як і десятки інших на Півдні України, окупанти перетворили на свій військовий полігон.

Журналісти виявили понад два десятки подібних тренувальних таборів російської армії загальною площею понад 50 тис. га на тимчасово окупованих територіях Запорізької, Херсонської, Донецької та Луганської областей.

У серпні 2023 року Джарилгач охопила масштабна пожежа. Вогонь знищив 1500 га заповідної зони. Найцінніша степова ділянка національного парку палала майже тиждень.

Джерело: Центр журналістських розслідувань