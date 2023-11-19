Як штормить Чорне море: одеський фотограф показав чарівні кадри (фото)

Вже не перший день в Одесі штормить. Не найкращий час для прогулянок, особливо біля моря, де потужний вітер здіймає багатометрові хвилі. А ось помилуватися морем, що штормить, все ж таки варто, адже це дуже чарівне видовище.
Такі фото опублікував у Facebook одеський фотограф Юрій Бершадський.
«Сьогодні знову штормить! Я не міг пропустити цю подію, тому сидимо в теплі і дивимось фотографії на екрані»,
– прокоментував фотограф.
І хоча зроблені ці фото були напередодні, сьогодні, як стверджують очевидці, хвилі ще більші. До того ж, за словами синоптиків, шторм триватиме.
Так що сидимо в теплі і милуємося Чорним морем, що штормить: воно напевно того варто!
Нагадаємо, у ніч на неділю, 19 листопада, в Одесі знову погосподарював штормовий вітер. Результатом стало понад півсотні дерев і гілок, що впали. А під ранок місто трохи припорошило снігом.