В Черном море появился новый старый остров

Мощный шторм, бушевавший 26 и 27 ноября в Черном море, разрушил песчаную насыпь, которую сделали весной 2023 года российские оккупанты. Они соединили крупнейший остров Черного моря – остров Джарылгач с оккупированной частью Херсонской области и обустроили там военный полигон. Теперь Джарылгач отделился от материковой части и снова превратился в остров.
Об этом свидетельствуют снимки Европейского космического агентства (ESA).
Так, по данным спутника Sentinel-2 от 30 ноября 2023 года, море в трех местах перемыло косу, соединяющую остров с материком.
Таким образом, оккупанты по крайней мере временно упустили возможность добраться до острова.
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Джарылгач – самый большой остров Украины и Черного моря. Он расположен напротив города Скадовска на Херсонщине. Вся его территория и часть близлежащей акватории входят в Джарылгацкий национальный природный парк. С первых дней полномасштабного вторжения остров находится под российской оккупацией.
В мае этого года стало известно о том, что россияне уничтожили естественную промоину на окраине села Лазурного Скадовского района и соединили остров Джарылгач с материком. Заповедник, как и десятки других на Юге Украины, оккупанты превратили в свой военный полигон.
Журналисты выявили более двух десятков подобных тренировочных лагерей российской армии общей площадью более 50 тыс. га на временно оккупированных территориях Запорожской, Херсонской, Донецкой и Луганской областей.
В августе 2023 года Джарылгач охватил масштабный пожар. Огонь уничтожил 1500 га заповедной зоны. Самый ценный степной участок национального парка пылал почти неделю.
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Источник: Центр журналистских расследований