Новини Одеси та Одеської області

Російська атака на суховантажне судно, що йшло в Одеську область: як це було

Російська атака на суховантажне судно, що йшло в Одеську область: як це було

Окупанти заявили, що пострілами зупинили суховантажне судно в Чорному морі, яка йшло в Ізмаїл, і висадили на нього десант з вертольота. Але, як виявилося, російський військовий корабель насправді знову послали.

Спочатку з’явилася інформація, що російський патрульний корабель “Василь Биков” відкрив попереджувальний вогонь судном, що йшло до Ізмаїла. Про це можна було прочитати у телеграм-каналі “Одеського Життя”.

Як заявили в міноборони Росії, близько 6:40 13 серпня в Чорному морі їхнє військове судно відкрило попереджувальний вогонь по суховантажу «Сукра Окан» під прапором Палау. .

суховантаж SUKRU OKAN

Турецький екіпаж суховантажного судна SUKRU OKAN проігнорував вимоги російських агресорів зупинитися і продовжив шлях до Ізмаїла.

Пропагандисти ворога розповіли про цілий бойовик, який нібито мав місце: спочатку вони стріляли на попередження, а коли судно зупинилося, на нього висадилася група російських військовослужбовців з вертольота Ка-29. Після огляду, як стверджують у міноборони Росії, судно продовжило рух у порт Ізмаїл.

Але розслідувачі з команди InformNapalm з’ясували, що насправді інцидент обмежився погрозами російських військових моряків по радіо. Жодної стрілянини, а тим більше висадки на борт з вертольота, не було. Екіпаж суховантажного судна, що складається з турецьких моряків, не піддався на шантаж і проігнорував незаконні вимоги агресорів.

маршрут судна SUKRU OKAN

Маршрут судна SUKRU OKAN

Нагадаємо, що військові держави-агресора заявили, що з 20 липня вони будуть розцінювати всі судна, які переміщуються в акваторії Чорного моря до українських портів, як такі, що везуть товари військового призначення . Пізніше рашисти уточнили, що топити цивільні кораблі вони не будуть, а візьмуть їх за огляд. І лише у випадку, якщо на судні знайдуть військовий вантаж, його потоплять.

Палау – невелика острівна держава, асоційована з США, у Філіппінському морі Тихого океану, розташоване за 800 км на схід від Філіппін і на північ від Індонезії. Її населяють лише близько 20 тисяч людей. Цікаво, що кольори прапора цієї країни теж блакитний та жовтий. Саме полотнище блакитне, але в ньому розташовується жовте коло.

Прапор Палау.

Прапор Палау. Саме під ним йшов суховантаж, який, нібито обстріляв і додивився російський військовий корабель.

Читайте також:

Росіяни загрожують знищувати судна, що йдуть до портів Одещини (відео)

Актуальна інформація ЗА Одесу у нашому Telegram каналі! Новини, фоторепортажі та історични факти про Одесу.
Читайте нас у Viber! На каналі «Комуналка» розповідаємо про комунальні платежі, тарифи, пільги та субсидії.
Редакция
Редакція ПРОФІЛЬ

Якщо ви знайшли помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту та натисніть Ctrl+Enter.

Висловіть вашу думку. Це важливо.
Підписатися
Сповістити про
guest
0 коментарів
Вбудовані Відгуки
Переглянути всі коментарі
Ще за темою
  • На Одесу йдуть хвилі російських безпілотників: чути вибухи та стрілянину (ОНОВЛЮЄТЬСЯ)
    На Одесу йдуть хвилі російських безпілотників: чути вибухи та стрілянину (ОНОВЛЮЄТЬСЯ)

    Вночі 14 серпня російські агресори атакували Одесу за допомогою дронів-камікадзе. Безпілотники хвилями захід на місто, яке зустріло їх зенітним вогнем.

    ЧИТАТИ БІЛЬШЕ
  • Зміїний – наш: прикордонники встановили на острові новий український знак (відео)
    Зміїний – наш: прикордонники встановили на острові новий український знак (відео)

    Військовослужбовці Ізмаїльського прикордонного загону за підтримки колег із Головного управління розвідки встановили у суботу, 12 серпня 2023 року, новий український прикордонний знак на острові Зміїному у Чорному морі.
    Цією новиною поділився у Facebook голова Держприкордонслужби України Сергій Дейнеко.

    ЧИТАТИ БІЛЬШЕ
  • Війна, день 536: контрнаступ йде, окупанти панікують
    Війна, день 536: контрнаступ йде, окупанти панікують

    Сьогодні, в неділю, 13 серпня 2023 року, розпочалася п’ятсот тридцять шоста доба широкомасштабної збройної агресії російської федерації проти нашої держави.
    За інформацією Генштабу ЗСУ, протягом минулої доби російські окупанти завдали 7 ракетних та 47 авіаційних ударів, здійснили 43 обстріли з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах. Внаслідок російських терористичних атак, на жаль, є загиблі та поранені серед цивільного населення. Руйнувань зазнали житлові будинки та інша цивільна інфраструктура.
    Ймовірність завдання ракетних та авіаційних ударів по всій території України залишається високою.

    ЧИТАТИ БІЛЬШЕ
  • Українцям можуть дозволити відмовитись від мобілізації – а що натомість?
    Українцям можуть дозволити відмовитись від мобілізації – а що натомість?

    Народний депутат від партії «Слуга народу» Георгій Мазурашу пропонує залучати військовозобов’язаних українців, які категорично не хочуть служити в армії, до «роботи на економіку». Про це йдеться у його законопроекті №9566, оприлюдненому на сайті Верховної Ради.

    ЧИТАТИ БІЛЬШЕ
  • Українці в окупації: сумна історія маріупольця Андрія
    Українці в окупації: сумна історія маріупольця Андрія

    З 24 лютого 2022 року багатьом українцям, на жаль, довелося пережити окупацію ворога, а дехто з наших співгромадян досі знаходиться під тимчасовою владою рф. «Одеське життя» спитало в Андрія з Маріуполя, як він залишав осадне місто, та як зараз там живуть його рідні. З міркувань безпеки Андрій попросив не публікувати його фото та прізвище, але дозволив розповісти свою історію. Ось його пряма мова.

    ЧИТАТИ БІЛЬШЕ
Всі новини
Вибір редакції
Контакти

Ви стали свідком важливої події і маєте чим поділитися з редакцією? Пишіть нам, ми обов'язково зв'яжемося з вами.

Адреса:

65058, м. Одеса
вул. Маршала Говорова, 2
офіс 314

Телефони:

+38 (048) 734-22-77
+38 (048) 748-02-99
mail.centrmedia@gmail.com

Ми в мережі
Реклама на сайті

Телефони відділу реклами:
+38 (048) 734-22-77
+38 (050) 316-38-92
E-mail:  gazeta_np@ukr.net

Підписатися на газету можна у будь-якому поштовому відділенні міста Одеси та Одеської області. Передплатний індекс – 96217.

Наші партнери
    лого АНРВУ

Частина контенту виготовлена за підтримки Асоціації “Незалежні регіональні видавці України”

Новини Одеси та Одеської області
© 2009-2023, Центр медіа. Всі права захищені. Використання будь-яких матеріалів сайту можливо тільки з активною ссилкою на odessa-life.od.ua/uk
Повідомити про помилку
Текст, який буде надіслано нашим редакторам:
Надіслати