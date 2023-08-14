Російська атака на суховантажне судно, що йшло в Одеську область: як це було

Окупанти заявили, що пострілами зупинили суховантажне судно в Чорному морі, яка йшло в Ізмаїл, і висадили на нього десант з вертольота. Але, як виявилося, російський військовий корабель насправді знову послали.

Спочатку з’явилася інформація, що російський патрульний корабель “Василь Биков” відкрив попереджувальний вогонь судном, що йшло до Ізмаїла. Про це можна було прочитати у телеграм-каналі “Одеського Життя”.

Як заявили в міноборони Росії, близько 6:40 13 серпня в Чорному морі їхнє військове судно відкрило попереджувальний вогонь по суховантажу «Сукра Окан» під прапором Палау. .

Пропагандисти ворога розповіли про цілий бойовик, який нібито мав місце: спочатку вони стріляли на попередження, а коли судно зупинилося, на нього висадилася група російських військовослужбовців з вертольота Ка-29. Після огляду, як стверджують у міноборони Росії, судно продовжило рух у порт Ізмаїл.

Але розслідувачі з команди InformNapalm з’ясували, що насправді інцидент обмежився погрозами російських військових моряків по радіо. Жодної стрілянини, а тим більше висадки на борт з вертольота, не було. Екіпаж суховантажного судна, що складається з турецьких моряків, не піддався на шантаж і проігнорував незаконні вимоги агресорів.

Нагадаємо, що військові держави-агресора заявили, що з 20 липня вони будуть розцінювати всі судна, які переміщуються в акваторії Чорного моря до українських портів, як такі, що везуть товари військового призначення . Пізніше рашисти уточнили, що топити цивільні кораблі вони не будуть, а візьмуть їх за огляд. І лише у випадку, якщо на судні знайдуть військовий вантаж, його потоплять.

Палау – невелика острівна держава, асоційована з США, у Філіппінському морі Тихого океану, розташоване за 800 км на схід від Філіппін і на північ від Індонезії. Її населяють лише близько 20 тисяч людей. Цікаво, що кольори прапора цієї країни теж блакитний та жовтий. Саме полотнище блакитне, але в ньому розташовується жовте коло.

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