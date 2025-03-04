Як повідомив керівник Одеської ОВА Олег Кіпер, критична інфраструктура і теплопостачання міста працюють у штатному режимі, котельні заживлені.

Станом на ранок 4 березня енергетики під’єднали до живлення об’єкти критичної інфраструктури та повернули світло 7 тисячам сімей там, де це було технічно можливо. Працюють пункти незламності.

Енергетики безперервно продовжують роботи з відновлення.

«Пошкодження складні, тому їх усунення потребуватиме часу. Просимо одеситів набратися витримки! Тільки разом ми вистоїмо проти ворожого енергетичного терору», – кажуть у ДТЕК.

Зазначимо, аварійні відключення досі тривають у мікрорайоні Таїрова, де внаслідок масованої ворожої атаки ввечері 18 лютого 2025 року було пошкоджено об’єкт енергетики.

Вночі внаслідок удару дронами ввечері 3 березня у трьох із чотирьох районів Одеси діяли аварійні відключення світла. Знову було знеструмлено житловий масив Таїрова, а також Фонтан, Чорноморка і с. Лиманка. Лиманка. Також було зупинено роботу трьох котелень. Наразі вони вже заживлені, тож теплопостачання будинків відновлено.