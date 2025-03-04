Как сообщил руководитель Одесской ОВА Олег Кипер, критическая инфраструктура и теплоснабжение города работают в штатном режиме, котельные запитаны.

По состоянию на утро 4 марта энергетики запитали объекты критической инфраструктуры и вернули свет 7 тысячам семей там, где это было технически возможно. Работают пункты несокрушимости.

Энергетики непрерывно продолжают работы по восстановлению.

“Повреждения сложные, поэтому их устранение потребует времени.Просим одесситов набраться выдержки! Только вместе мы выстоим против вражеского энергетического террора”, — говорят в ДТЭК.

Отметим, аварийные отключения до сих пор продолжаются в микрорайоне Таирова, где в результате массированной вражеской атаки вечером 18 февраля 2025 года был поврежден объект энергетики.

Ночью в результате удара дронами вечером 3 марта в трех из четырех районов Одессы действовали аварийные отключения света. Снова был обесточен жилмассив Таирова, а также Фонтан, Черноморка и с. Лиманка. Также была остановлена работа трех котельных. Сейчас они уже запитаны, поэтому теплоснабжение домов восстановлено.