В центре Одессы временно не работает амбулатория — выбиты окна, повреждена кровля (фото)

В Одесском горсовете сообщили, что в медучреждении повреждены окна и двери, поломана мебель, есть повреждения стен, потолка и балок кровли.

Сейчас окна закрывают пленкой, проводится обследование состояния здания и инженерных сетей.

«До завершения обследования амбулатория на ул. Пастера не работает», — сообщили в мэрии.

В результате ракетно-дроновой атаки на Одессу 14 ноября повреждены 9 многоэтажных домов, школы и детсады, помещения СТО, церковь, торговые объекты, магистральный трубопровод теплоснабжения, частные гаражи и более 40 автомобилей. Также враг попал по припортовой инфраструктуре Одессы.

Фото — пресс-служба Одесского горсовета