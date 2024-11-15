Новости Одессы и Одесской области

В центре Одессы временно не работает амбулатория — выбиты окна, повреждена кровля (фото)

В центре Одессы временно не работает амбулатория — выбиты окна, повреждена кровля (фото)

От ночного обстрела российской армией пострадала семейная амбулатория на улице Пастера. Здание является памятником архитектуры и находится в пределах охранной зоны ЮНЕСКО.

В Одесском горсовете сообщили, что в медучреждении повреждены окна и двери, поломана мебель, есть повреждения стен, потолка и балок кровли.

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Сейчас окна закрывают пленкой, проводится обследование состояния здания и инженерных сетей.

«До завершения обследования амбулатория на ул. Пастера не работает», — сообщили в мэрии.

В результате ракетно-дроновой атаки на Одессу 14 ноября повреждены 9 многоэтажных домов, школы и детсады, помещения СТО, церковь, торговые объекты, магистральный трубопровод теплоснабжения, частные гаражи и более 40 автомобилей. Также враг попал по припортовой инфраструктуре Одессы.

Фото — пресс-служба Одесского горсовета

 

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