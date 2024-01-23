У центрі Одеси сталося пограбування на очах у свідків

Про це повідомили в Нацполіції Одеської області.

У повідомленні йдеться, що злочин був скоєний вдень на вул. Малій Арнаутській. Одесит пограбував співмістянина, заволодівши його гаманцем в якому була тисяча гривень. Але злочин помітили перехожі. Люди намагалися зупинити зловмисника, але той не реагував на їхні зауваження і тікав.

Затримали правопорушника співробітники міграційної поліції, які на той момент проїжджали поруч та помітили метушню. Та одразу викликали слідчих, які й вилучили у чоловіка викрадене ним майно та повернули власнику.

Зловмиснику повідомили про підозру у скоєнні пограбування під час воєнного стану. За вчинений злочин йому загрожує позбавлення волі на строк від семи до десяти років.