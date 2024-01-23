Новости Одессы и Одесской области

В центре Одессы произошло ограбление на глазах у свидетелей

В центре Одессы произошло ограбление на глазах у свидетелей

В Одессе произошло дерзкое ограбление среди бела дня на глазах свидетелей. Один горожанин завладел кошельком другого и пытался сбежать, несмотря на попытки прохожих остановить его.

Об этом сообщили в Нацполиции Одесской области.

В сообщении говорится, что преступление было совершено днем ​​на ул. Малой Арнаутской. Одессит ограбил горожанина, завладев его кошельком, в котором была тысяча гривен. Но преступление заметили прохожие. Люди пытались остановить злоумышленника, но тот не реагировал на их замечания и убегал.

грабіжник

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Задержали правонарушителя сотрудники миграционной полиции, которые на тот момент проезжали рядом и заметили суету. Но сразу вызвали следователей, которые изъяли у мужчины похищенное им имущество и вернули владельцу.

Злоумышленнику сообщили о подозрении в совершении ограбления во время военного положения. За совершенное преступление ему грозит лишение свободы сроком от семи до десяти лет.

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Редакция ПРОФИЛЬ

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