В центре Одессы произошло ограбление на глазах у свидетелей

Об этом сообщили в Нацполиции Одесской области.

В сообщении говорится, что преступление было совершено днем ​​на ул. Малой Арнаутской. Одессит ограбил горожанина, завладев его кошельком, в котором была тысяча гривен. Но преступление заметили прохожие. Люди пытались остановить злоумышленника, но тот не реагировал на их замечания и убегал.

Задержали правонарушителя сотрудники миграционной полиции, которые на тот момент проезжали рядом и заметили суету. Но сразу вызвали следователей, которые изъяли у мужчины похищенное им имущество и вернули владельцу.

Злоумышленнику сообщили о подозрении в совершении ограбления во время военного положения. За совершенное преступление ему грозит лишение свободы сроком от семи до десяти лет.