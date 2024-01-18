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У центрі Одеси співробітники “офісу” знімали з банківських карток клієнтів гроші

У центрі Одеси співробітники “офісу” знімали з банківських карток клієнтів гроші

У шахрайському кол-центрі, який розташовувався у Приморському районі міста, збиралися дані щодо банківських рахунків громадян для зняття з них коштів. Для припинення незаконної діяльності до офісу навідався батальйон особливого призначення.

Про це повідомили у поліції Одеської області.

За даними слідства, шахраї обладнали офіс Sip-телефонією та електронно-обчислювальною технікою. Видаючи себе за співробітників банківських установ, вони дзвонили людям та використовуючи методи соціальної інженерії, отримували персональні дані за їхніми особистими рахунками. Гроші з рахунків одразу ж знімали.

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За силової підтримки батальйону поліції особливого призначення у приміщенні кол-центру було проведено санкціонований обшук.

Повідомляється, що з офісу вилучено 35 комп’ютерів і ноутбуків та мобільні телефони, які становлять інтерес для слідства.

Правоохоронці збирають докази щодо притягнення винних до відповідальності. Йдеться про шахрайство, вчинене шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки. Шахраям загрожує позбавлення волі на строк від трьох до восьми років.

У поліції вкотре нагадують, що працівники банківських установ не питають пін-коду, терміну дії, а також кодів безпеки cvv (три цифри на зворотному боці) банківської картки.

Цю інформацію повинні знати лише ви – нікому та ніде її не розголошуйте.

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