Новости Одессы и Одесской области

В центре Одессы сотрудники «офиса» снимали с банковских карт клиентов деньги

В центре Одессы сотрудники «офиса» снимали с банковских карт клиентов деньги

В мошенническом колл-центре, который располагался в Приморском районе города, собирались данные по банковским счетам граждан для снятия с них средств. Для прекращения незаконной деятельности в офис наведался батальон особого назначения.

Об этом сообщили в полиции Одесской области.

По данным следствия, мошенники оборудовали офис Sip-телефонией и электронно-вычислительной техникой. Выдавая себя за сотрудников банковских учреждений, они звонили людям и используя методы социальной инженерии, получали персональные данные по их личным счетам. Деньги со счетов сразу же снимали.

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При силовой поддержке батальона полиции особого назначения в помещении колл-центра был проведен санкционированный обыск.

Сообщается, что из офиса изъяты 35 компьютеров и ноутбуков и мобильные телефоны, представляющие интерес для следствия.

Правоохранители собирают доказательства для привлечения виновных к ответственности. Речь идет о мошенничестве, совершенном путем незаконных операций с использованием электронно-вычислительной техники. Мошенникам грозит лишение свободы сроком от трех до восьми лет.

В полиции в который раз напоминают, что работники банковских учреждений не спрашивают пин-код, срок действия, а также коды безопасности cvv (три цифры на оборотной стороне) банковской карты.

Эту информацию должны знать только вы – никому и нигде ее не разглашайте.

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Редакция ПРОФИЛЬ

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