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У центрі Одеси перекинулася пожежна автодрабина – є постраждалі (фото)

У центрі Одеси перекинулася пожежна автодрабина – є постраждалі (фото)

Сьогодні, в неділю, 4 серпня 2024 року, у самому центрі Одеси сталася серйозна ДТП: перекинувся пожежний автодрабина.

Про це повідомив у Facebook очевидець події Олександр Отдєльнов.

Аварія сталася рано вранці на розі вулиць Троїцької та Рішельєвської.

Серйозна ДТП у центрі Одеси

В Одесі перекинулася автодрабина

ДТП із постраждалими в Одесі

Попередньо відомо, що постраждали водій-пожежник та перехожа. Вони госпіталізовані у стані середньої тяжкості.

На місці події працюють рятувальники та поліція.

Олександр Отдєльнов також надав фото з місця аварії:

ДТП в Одесі: перекинулась автодістниця

в центрі Одеси серйозна ДТП із постраждалими

Більше подробиць стане відомо пізніше.

ОНОВЛЕНО:

За уточненою інформацією ДСНС, автодрабину Держслужби з надзвичайних ситуацій протаранила вантажівка FAW. Після удару обидві машини вилетіли на тротуар, де звалили стовп та пошкодили рекламну конструкцію.

Інцидент стався, коли спецмашина їхала на автоматичний виклик пожежної сигналізації, що надійшов до ДСНС.

За попередньою інформацією, водій вантажівки не поступився дорогою спецтранспорту із включеною сиреною.

В результаті постраждали обидва водії та жінка-перехожа. Усіх їх шпиталізували.

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