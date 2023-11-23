Одесит на очах у дитини зламав ніс колишній дружині: як його покарають

Про це повідомили у поліції Одеської області.

Батько дитини, яка з сім’єю вже не проживає, приїхала у гості і під час проведення спільного дозвілля почав сваритися з дружиною. Коли ж жінка намагалася уникнути скандалу та поїхати з сином додому, чоловік її побив.

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Потерпіла звернулася до поліцейських, які викликали швидку медичну допомогу. Жінку оглянули у лікарні та діагностували перелом носа.

У поліції розпочали кримінальне провадження за статтею 126-1 Кримінального кодексу України (домашнє насильство).

Це правопорушення карається громадськими роботами строком від ста п’ятдесяти до двохсот сорока годин або арештом на строк до шести місяців, або обмеженням волі на строк до п’яти років, або позбавленням волі на строк до двох років.

Верховна Рада має намір посилити покарання за домашнє насильство

Депутати підтримали законопроект, спрямований на посилення відповідальності за домашнє насильство.

Йдеться про законопроекти «Про внесення змін до деяких законодавчих актів щодо застосування обмежувальних заходів протидії домашньому насильству» про документ «Про внесення змін до Кодексу України про адміністративні правопорушення у зв’язку з ратифікацією Конвенції Ради Європи щодо запобігання насильству щодо жінок та домашнього насильства та бору із цими явищами (Стамбульська конвенція)».

Як повідомив народний депутат Ярослав Железняк, Верховна Рада збирається узгодити норми Кодексу України про адміністративні правопорушення та закон “Про забезпечення рівних прав і можливостей жінок і чоловіків” з положеннями Стамбульської конвенції. Ухвалений законопроект пропонує окремі інструменти, спрямовані на побудову ефективного провадження у справах про домашнє насильство та насильство за ознакою статі.

Планується зобов’язати суди, якщо не виконано термінового заборонного припису, обов’язково направляти осіб на проходження програми для кривдників. Водночас законопроект запроваджує відповідальність для посадових осіб за неповідомлення про факти домашнього насильства щодо дитини та відповідальність за сексуальні домагання.

Поліцейські отримають право розглядати справи про адміністративні правопорушення, пов’язані з неповідомленням особою, щодо якої винесено терміновий заборонний припис. Це дозволить розвантажити суди.

Також пропонують збільшити до 24 години термін адміністративного затримання осіб у випадках вчинення ними домашнього насильства, насильства за ознакою статі або невиконання термінового забороняючого припису.

За 10 місяців 2023 року до Національної поліції надійшло понад 196 тисяч заяв, повідомлень про скоєні правопорушення та інші події, пов’язані з домашнім насильством, що на 24 % найбільше попереднього року.