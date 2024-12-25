У Болградському районі Одеської області з’явиться індустріальний парк

Концепцію створення такого парку ухвалили напередодні на останній 2024 році сесії депутати Болградської міської ради після його презентації розробником у режимі онлайн, повідомляє прес-служба мерії Болграда.

Раніше Болградська міськрада виступила ініціатором створення індустріального парку на території Болградської громади “з метою підвищення конкурентоспроможності та інвестиційної привабливості громади, залучення інвестицій для сталого економічного розвитку, створення робочих місць, нових напрямків для розвитку економіки, збільшення надходжень до місцевого бюджету та стимулювання розвитку підприємництва”.

“Перший крок у цьому напрямку зроблено, наступним буде реєстрація “Болград Індастрі” в державному реєстрі індустріальних парків України”, – додали в мерії Болграда.

За словами міського голови Сергія Димитрієва, це індустріальний парк стане майданчиком для розвитку бізнесу, що дозволить не лише зміцнити економіку Болградської громади, а й забезпечити мешканців новими можливостями для працевлаштування.

“Ми рухаємося до того, щоб Болград став центром економічної активності в регіоні”, – наголосив міський голова Болграда.

Передбачається, що “Болград Індастрі” буде універсальним промисловим формуванням, де на площі 46,5 га розмістяться підприємства харчової та легкої промисловості, переробки сільгосппродукції, овочів та фруктів, виробництва напоїв та олії, водню, а також альтернативної енергетики.

Розпочати реалізацію проекту планується у 2026 році. Наразі ініціатори шукають інвесторів. І оскільки територія майбутнього індустріального парку знаходиться на кордоні Молдови та Румунії і, до того ж, через заплавні водоймища українського Подунав’я ділянка має вихід до моря, автори проекту не сумніваються, що інвестори знайдуться.

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Що таке індустріальний парк

Індустріальним парком називають спеціальні промислові території, як правило, з підготовленою інженерно-транспортною інфраструктурою, набором необхідних сервісів, спрощеними регуляторними процедурами та пакетом інвестиційних стимулів для виробничих та науково-дослідних підприємств.

В Україні розвиток індустріальних парків розпочався у 2012 році, а у травні 2022 року Верховна Рада надала їм податкові та митні пільги. Зокрема, резидентів парків звільнено від ПДВ та мита при імпорті нового обладнання та від податку на прибуток на десять років.

На сьогоднішній день в Україні зареєстровано 86 індустріальних парків, серед яких iPark в Одеському районі, Подільськ в однойменному місті та Екопорт у Нових Бялярах.

Фото зі сторінки Болградської міськради у Facebook