Американська делегація приїжджала до Подільська: що їх там зацікавило

Американців зацікавили плантації городини

Гості обговорили із представниками місцевої влади подальшу спільну роботу, поспілкувалися з жителями, відвідали Центр надання адмінпослуг тощо.

Секретами вирощування гарних врожаїв фруктів та овочів поділився керівник фермерського господарства «Агропромсад» Павло Шаповал. Адже під час візиту на його плантації американські гості зацікавилися технологією вирощування городини.

– Успіх вирощування фруктів та овочів залежить від багатьох факторів. По-перше, важливо правильно підібрати сорти рослин, зважаючи на кліматичні умови. По-друге, необхідно враховувати особливості ґрунтів і догляду за рослинами, використовуючи натуральні добрива та засоби захисту, – сказав Павло Шаповал.

Новий парк на 500 робочих місць

Гості відвідали індустріальний парк «Р-33», що розташований між містами Подільськ і Балта. Це новий парк, який був включений до реєстру парків наприкінці травня цього року. Його територія оснащена необхідними комунікаціями: тут працюють три артезіанські свердловини, є підключення до електромережі, залізнична гілка, що значно полегшує логістику.

Вражають площі, на яких незабаром з’являться сучасні виробничі приміщення та адмінблоки. Зокрема, загальна площа будівель на території парку становитиме близько 30 тисяч квадратних метрів. Реконструкція і нові будівлі створять близько 500 нових робочих місць.

Індустріальний парк «Р-33» обіцяє стати моделлю ефективного використання природних ресурсів та збереження довкілля.

Візит гостей до громади можна вважати результативним початком подальшої плідної співпраці.

Що таке індустріальний парк?

Індустріальний парк – це територія, на якій розташовані підприємства, що створені заради покращення економічних, екологічних та соціальних показників діяльності шляхом співпраці.

Метою створення таких парків є забезпечення підприємств спільною інфраструктурою та гарантування контролю над виробництвом та впливом на довкілля. Парки зазвичай розташовуються на околицях міст або поза житловими районами.