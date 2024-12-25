В Болградском районе Одесской области появится индустриальный парк

В Одесской области вблизи села Табаки Болградского района будет создан индустриальный парк «Болград Индастри». Предполагается, что он будет специализироваться на пищевой промышленности и альтернативной энергетике.
Концепцию создания такого парка приняли накануне на последней в 2024 году сессии депутаты Болградского городского совета после его презентации разработчиком в режиме онлайн, сообщает пресс-служба мэрии Болграда.
Ранее Болградский горсовет выступил инициатором создания индустриального парка на территории Болградской громады «с целью повышения конкурентоспособности и инвестиционной привлекательности громады, привлечения инвестиций для устойчивого экономического развития, создания рабочих мест, новых направлений для развития экономики, увеличения поступлений в местный бюджет и стимулирования развития предпринимательства».
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«Первый шаг в этом направлении сделан, следующим будет регистрация «Болград Индастри» в государственном реестре индустриальных парков Украины», – добавили в мэрии Болграда.
По словам городского головы, Сергея Димитриева, это индустриальный парк станет площадкой для развития бизнеса, что позволит не только укрепить экономику Болградской громады, но и обеспечить жителей новыми возможностями для трудоустройства.
«Мы движемся к тому, чтобы Болград стал центром экономической активности в регионе», – подчеркнул городской голова Болграда.
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Предполагается, что «Болград Индастри» будет универсальным промышленным формированием, где на площади 46,5 га разместятся предприятия пищевой и легкой промышленности, переработки сельхозпродукции, овощей и фруктов, производства напитков и растительных масел, водорода, а также альтернативной энергетики.
Начать реализацию проекта планируется в 2026 году. Сейчас инициаторы ищут инвесторов. И поскольку территории будущего индустриального парка находится на границе Молдовы и Румынии и, к тому же, из-за пойменных водоемов украинского Подунавья участок имеет выход к морю, авторы проекта не сомневаются, что инвесторы найдутся.
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Что такое индустриальный парк
Индустриальным парком называют специальные промышленные территории, как правило, с подготовленной инженерно-транспортной инфраструктурой, набором необходимых сервисов, упрощенными регуляторными процедурами и пакетом инвестиционных стимулов для производственных и научно-исследовательских предприятий.
В Украине развитие индустриальных парков началось в 2012 году, а в мае 2022 года Верховная Рада предоставила им налоговые и таможенные льготы. В частности, резиденты парков освобождены от НДС и пошлины при импорте нового оборудования и от налога на прибыль на десять лет.
На сегодняшний день в Украине зарегистрировано 86 индустриальных парков, в числе которых iPark в Одесском районе, «Подольск» в одноименном городе и «Экопорт» в Новых Бялярах.
Фото со страницы Болградского горсовета в Facebook