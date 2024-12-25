Новости Одессы и Одесской области

В Болградском районе Одесской области появится индустриальный парк

В Болградском районе Одесской области появится индустриальный парк

В Одесской области вблизи села Табаки Болградского района будет создан индустриальный парк «Болград Индастри». Предполагается, что он будет специализироваться на пищевой промышленности и альтернативной энергетике.

1000 грн від держави на передплату друкованих медіа

Концепцию создания такого парка приняли накануне на последней в 2024 году сессии депутаты Болградского городского совета после его презентации разработчиком в режиме онлайн, сообщает пресс-служба мэрии Болграда.

Ранее Болградский горсовет выступил инициатором создания индустриального парка на территории Болградской громады «с целью повышения конкурентоспособности и инвестиционной привлекательности громады, привлечения инвестиций для устойчивого экономического развития, создания рабочих мест, новых направлений для развития экономики, увеличения поступлений в местный бюджет и стимулирования развития предпринимательства».

Читайте также: В Одесской области создадут новый индустриальный парк: что в нем будет

«Первый шаг в этом направлении сделан, следующим будет регистрация «Болград Индастри» в государственном реестре индустриальных парков Украины», – добавили в мэрии Болграда.

По словам городского головы, Сергея Димитриева, это индустриальный парк станет площадкой для развития бизнеса, что позволит не только укрепить экономику Болградской громады, но и обеспечить жителей новыми возможностями для трудоустройства.

Проект индустриального парка в Болградском районе, концепция

«Мы движемся к тому, чтобы Болград стал центром экономической активности в регионе», – подчеркнул городской голова Болграда.

Еще по теме: В Одесской области создадут уникальный индустриальный парк и бизнес-город (фото)

Предполагается, что «Болград Индастри» будет универсальным промышленным формированием, где на площади 46,5 га разместятся предприятия пищевой и легкой промышленности, переработки сельхозпродукции, овощей и фруктов, производства напитков и растительных масел, водорода, а также альтернативной энергетики.

Начать реализацию проекта планируется в 2026 году. Сейчас инициаторы ищут инвесторов. И поскольку территории будущего индустриального парка находится на границе Молдовы и Румынии и, к тому же, из-за пойменных водоемов украинского Подунавья участок имеет выход к морю, авторы проекта не сомневаются, что инвесторы найдутся.

Вы также можете узнать: Американская делегация приезжала в Подольск: что их там заинтересовало

Что такое индустриальный парк

Индустриальным парком называют специальные промышленные территории, как правило, с подготовленной инженерно-транспортной инфраструктурой, набором необходимых сервисов, упрощенными регуляторными процедурами и пакетом инвестиционных стимулов для производственных и научно-исследовательских предприятий.

В Украине развитие индустриальных парков началось в 2012 году, а в мае 2022 года Верховная Рада предоставила им налоговые и таможенные льготы. В частности, резиденты парков освобождены от НДС и пошлины при импорте нового оборудования и от налога на прибыль на десять лет.

На сегодняшний день в Украине зарегистрировано 86 индустриальных парков, в числе которых iPark в Одесском районе, «Подольск» в одноименном городе и «Экопорт» в Новых Бялярах.

Фото со страницы Болградского горсовета в Facebook

Фото аватара
Редакция ПРОФИЛЬ
Выскажите ваше мнение. Это важно.
Подписаться
Уведомить о
guest
0 комментариев
Межтекстовые Отзывы
Посмотреть все комментарии
Еще по теме
  • Жители Одесской области будут платить почти вдвое меньше за электроотопление – названо условие
    Жители Одесской области будут платить почти вдвое меньше за электроотопление – названо условие

    Жители населенных пунктов Одесской области, где отсутствует газоснабжение и централизованное отопление, будут платить за электроотопление почти вдвое меньше

    ПОДРОБНЕЕ
  • Как колядуют, щедруют и посевают в селе Загнитков на Кодымщине
    Как колядуют, щедруют и посевают в селе Загнитков на Кодымщине

    В древности зимние праздники (святки) продолжались от 24 декабря до 6 января. Это период так называемого зимнего солнцеворота. И сейчас мы вернулись к этим традициям празднования. Каскад обрядовых действий так или иначе касался завершения земледельческого цикла, что подтверждают многочисленные ритуальные действия (кутья, посев зерном, изготовление дидуха и т.д.). Рассказываем о каждом из них.

    ПОДРОБНЕЕ
  • Сочельник в дедовом доме: воспоминания из детства
    Сочельник в дедовом доме: воспоминания из детства

    Мы любили Сочельник в дедушкином доме. С покутья нас встречал ароматный дидух. Под иконами горела лампада. А на окнах — голуби, рождественские фигурки и ромбы. Рядом накрыт вышитым обрусом стол, на котором — двенадцать блюд. В доме пахнет мандаринами, которые привозил из заморских краев наш дядя Жорик — капитан дальнего плавания. Пахло сеном, хвоей и фимиамом из лампады. И все было таинственно в тех запахах и звуках, и душа наполнялась ощущением счастья и чуда.

    ПОДРОБНЕЕ
  • Как менялись цены в Одесской области в ноябре
    Как менялись цены в Одесской области в ноябре

    По данным Главного управления статистики в Одесской области, в ноябре 2024 года индекс потребительских цен (индекс инфляции) по области составил 101,9%, как и в целом по Украине. Как за этот месяц менялись цены на продукты питания, одежду, жилье, медицину, транспорт, отдых, коммунальные услуги, узнавала «Одесская жизнь».

    ПОДРОБНЕЕ
  • Рецепты из бабушкиного сундука или как создать дома праздник с помощью выпечки
    Рецепты из бабушкиного сундука или как создать дома праздник с помощью выпечки

    Рождественские праздники невозможно представить без ароматной выпечки, которая наполняет дом теплом и создает настоящую праздничную атмосферу. Предлагаем вам два уникальных рецепта праздничных пряников, которые удивят гостей своим вкусом и станут настоящим украшением праздничного стола. Оба рецепта просты в приготовлении и позволяют проявить фантазию в декорировании.

    ПОДРОБНЕЕ
Все новости

Выбор редакции

Контакты

Вы стали свидетелем важного события и у вас есть чем поделится с редакцией? Пишите нам, мы обязательно свяжемся с вами.

Адрес:

65058, г. Одесса
ул. Маршала Говорова, 2
офис 314

Телефоны:

+38 (048) 734-22-77
+38 (048) 748-02-99
[email protected]

Мы в сети
Реклама на сайте

Телефоны отдела рекламы:
+38 (048) 734-22-77
+38 (050) 316-38-92
E-mail:  [email protected]

Подписаться на газету можно в любом почтовом отделении города Одессы и Одесской области. Подписной индекс — 96217.

Наши партнеры
   
Новости Одессы и Одесской области
© 2009-2024, Центр медиа. Все права защищены. Использование любых материалов сайта возможно только с активной ссылкой на odessa-life.od.ua