«Пропаганда или провокация?»: в Болграде установили памятные таблички с вражеской символикой

Об этом в facebook сообщил заместитель председателя Болградского райсовета Владимир Романовский.

По словам Романовского, ему об этом факте сообщила родственница ветерана, который прошел всю войну и похоронен на городском кладбище. Женщина не хочет, чтобы символика врага была на могиле ее деда.

Выяснилось, что надгробные таблички с запрещенной символикой установлены на могилах ветеранов Второй мировой войны по инициативе Болградской общественной организации «с целью воспитания патриотического духа у населения». Изготовлены таблички за счет средств Болградского городского совета, выделенных в рамках программы поддержки функционирования этой организации.

«Если бы общественная организация и городские власти имели большое желание почтить Воинов, победивших фашизм, то рациональнее было бы использовать эти средства на уход за могилами ветеранов, — отметил Романовский. — А теперь вопрос — это скрытая пропаганда «русского мира» или открытая провокация против украинского законодательства?»

Напомним, ровно девять лет назад, 9 апреля 2015 года, Верховная Рада Украины приняла закон о декоммунизации («Об осуждении коммунистического и национал-социалистического (нацистского) тоталитарных режимов в Украине и запрете пропаганды их символики»). Под особенным запретом — «серп и молот» и так называемая «георгиевская лента».

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