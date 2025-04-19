Які святкові подарунки отримають наші захисники, розповідає кореспондентка “Одеського Життя”.

Разом із малечею працівники закладу виготовляли смаколики і обереги для наших захисників та захисниць. Протягом тижня діти та їх батьки збирали чай, каву, смаколики, набори швидкого приготування, предмети гігієни. Усе з любов’ю було приготовлено, зібрано, спаковано і відправлено посилками до наших воїнів.

Бібліотекарі усіх бібліотек Тарутинської громади також долучилися до благодійної акції, під час якої зібрали гостинці для земляків – воїнів ЗСУ та передали їх у Перший жіночій волонтерській клуб.

– Наші бійці роблять надважливе – захищають наш мир та спокій, зустрічаючи свята на війні, а не за родинним столом. Наш обов’язок – подарувати їм шматочок тепла та радості з рідної домівки, – відзначили бібліотекарі. Усі спаковані посилки вже надійшли до захисників, які дуже вдячні за турботу та підтримку.

Читайте також: Яку допомогу отримують ветерани ЗСУ від громад? «Одеське життя» розпочинає проєкт допомоги ветеранам