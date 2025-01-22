За даними Центру прогнозування космічної погоди Національного управління океанічних та атмосферних досліджень США, у середу, 22 січня, очікується сильна магнітна буря з К-індексом 6 (червоний рівень), здатна впливати на самопочуття людей.

Найсильніший вплив сонячної активності очікується з 12:00 до 18:00.

Варто пам’ятати, що прогнози магнітної активності завжди попередні. Сонячна активність може змінюватися дуже швидко, тому дані оновлюються протягом доби.

Вплив магнітних бур

Магнітна буря – явище, викликане постійними спалахами і вибухами на Сонці, у яких виділяється значної кількості сонячної енергії. Вона складається із заряджених частинок (протонів та електронів), які швидко рухаються по різних напрямках, у тому числі до Землі. Коли вони досягають магнітосфери Землі, відбувається активність, яка називається вченими магнітними або сонячними бурями.

Планетарний К-індекс застосовується фахівцями для позначення інтенсивності магнітних бур, геомагнітна активність яких вимірюється за шкалою від 0 до 9. Значення включно до 4 — вказують на мінімальні шторми, які не впливають або майже не впливають на Землю, з 5 до 9 мають відчутне вплив на метеозалежних людей.

Магнітні бурі в першу чергу турбують людей метеозалежних – так називають людей, у яких слабка судинна стінка або низький тиск. У момент магнітної бурі у них може з’явитися головний біль, біль у суглобах, безсоння, сонливість, дратівливість

Як зменшити вплив магнітних бур