По данным Центра прогнозирования космической погоды Национального управления океанических и атмосферных исследований США, в среду, 22 января, ожидается сильная магнитная буря с К-индексом 6 (красный уровень), способная влиять на самочувствие людей.

Самое сильное влияние солнечной активности ожидается с 12:00 до 18:00.

Стоит помнить, что прогнозы магнитной активности всегда предварительные. Солнечная активность может меняться очень быстро, поэтому данные обновляются даже в течение суток.

Влияние магнитных бурь

Магнитная буря – явление, вызванное постоянными вспышками и взрывами на Солнце, в итоге которых выделяется существенное количество солнечной энергии. Она состоит из заряженных частиц (протонов и электронов), которые быстро двигаются по разным направлениям, в том числе к Земле. Когда они достигают магнитосферы Земли, происходит активность, называемая учеными магнитными или солнечными бурями.

Планетарный К-индекс применяется специалистами для обозначения интенсивности магнитных бурь, геомагнитная активность которых измеряется по шкале от 0 до 9. Значения включительно до 4 — указывают на минимальные штормы, которые не влияют или почти не влияют на Землю, с 5 до 9 — имеют ощутимое влияние на метеозависимых людей.

Магнитные бури в первую очердь беспокоят людей метеозависимых – так называют людей, у которых слабая сосудистая стенка или низкое давление. В момент магнитной бури у них может появиться головная боль, боли в суставах, бессонница, сонливость, раздражительность.

Как уменьшить влияние магнитных бурь