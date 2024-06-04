В Одесі представлять новинки провідних книжкових видавництв України

Одеська національна наукова бібліотека вкотре стане місцем зустрічі письменників, фахівців видавничої справи, науковців, літературознавців, мистецтвознавців, книжкових ілюстраторів, бібліотечних спеціалістів та широкої громадськості.

На вас чекають книжкові новинки провідних видавництв України, автограф-сесії, майстер-класи, конкурси та багато інших активностей для дорослих і дітей. Зокрема, Всеукраїнська акція «Бібліотека українського воїна», виїзне Свято української книжки в місті Чорноморськ, мистецький ярмарок, конкурс «Найкраща книжка виставки-форуму “Українська книжка в Одеській області” – 2024» та ін.

Яскравими сторінками виставки-форуму будуть творчі зустрічі з українськими письменниками – Андрієм Кокотюхою, Ярославом Грицаком, Мирославом Дочинцем, Віталієм Запекою, Владою Литовченко, Тарасом Федюком та іншими.

У роботі виставки-форуму беруть участь представники Міністерства культури та інформаційної політики України, провідних бібліотек і видавництв України, центральних і місцевих органів державної влади та місцевого самоврядування.