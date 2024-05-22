В Одесі пройде Інтелект форум-2024: програма

Співорганізаторами та партнерами проєкту традиційно виступають Українська асоціація видавців і книгорозповсюджувачів, Державна наукова установа “Книжкова палата України імені Івана Федорова”, Одеська обласна державна адміністрація, Одеська обласна та Одеська міська ради, Український інститут книги, Всеукраїнська громадська організація “Українська бібліотечна асоціація” та Всеукраїнська громадська організація “Бібліополіс”.

Основна мета заходу – сприяння відродженню та розквіту культури в Україні, утвердженню національної ідентичності українського народу та популяризації державної мови, стимулювання розвитку книговидавничої справи і книгорозповсюдження, просування та репрезентація сучасної української книжки, виховання культури читання на найкращих зразках вітчизняної та світової літератури в українському перекладі, сприяння поповненню бібліотек Одеської області новою вітчизняною книжковою продукцією.

XXIV Всеукраїнська виставка-форум “Українська книга на Одещині”

Програма виставки-форуму передбачає широкий спектр публічних заходів з популяризації книжки та читання як для широких верств населення, так і для професійного спрямування:

круглий стіл з актуальних питань книговидання та поповнення бібліотечних фондів в умовах війни,

презентації нових вітчизняних видань та видавничих проектів,

промоакції, автограф-сесії,

онлайн-зустрічі з відомими українськими авторами,

фахові дискусії,

майстер-класи,

творчі майданчики за участю представників провідних видавництв України, письменників, ілюстраторів книги, літературних діячів.

Всеукраїнська науково-практична конференція з міжнародною участю “V ОдесаБібліоСаміт”

У рамках конференції планується обговорити таке:

культурні інститути та інститути пам’яті в умовах воєнного стану: досвід подолання викликів і загроз;

культурна спадщина як важлива складова креативних індустрій та ресурс для розвитку країни;

моделі кросекторальної та міждисциплінарної співпраці у сфері культури та креативних індустрій;

тренди культурних і креативних індустрій у сучасному світі;

бібліотеки, архіви, музеї в секторі креативних індустрій;

цифрові проєкти бібліотек, архівів і музеїв в інформаційному просторі України та світу;

успішні практики просування книги та читання: практичні поради, кейси, напрацювання.

До участі в конференції запрошуються науковці та провідні фахівці бібліотек, архівів, музеїв України та закордону, представники креативних індустрій, креативні підприємці, митці, журналісти, освітяни, культурологи, представники громадських організацій, органів державної влади та місцевого самоврядування.