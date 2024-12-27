Тиск може стрибати: прогноз гмагнітних бур на 27 грудня

За даними Центру прогнозування космічної погоди Національного управління океанічних і атмосферних досліджень США, у п’ятницю, 27 грудня, очікується сонячна активність з К-індексом 4 (жовтий рівень), що відповідає середнім магнітним бурям.

Але прогнози магнітних бур можуть змінюватися, оскільки дослідники сонячної активності оновлюють свої дані кожні три години.

Нагадаємо, геомагнітні коливання, спалахи на Сонці та підвищена сонячна активність можуть нести загрозу для здоров’я та самопочуття людей, особливо для тих, хто має хронічні хвороби. Особливо уважними до свого здоров’я в цей період слід бути людям із гіпертонією та хворобами серця і судин. Більшість людей у дні магнітних бур скаржаться на млявість, втому, сонливість, труднощі з концентрацією та головний біль.

Щоб благополучно пережити несприятливі дні, лікарі радять: