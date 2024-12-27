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Давление может прыгать: прогноз гмагнитных бурь на 27 декабря

Давление может прыгать: прогноз гмагнитных бурь на 27 декабря

Согласно прогнозу солнечной и геомагнитной активности сегодня, 27 декабря, ожидается магнитная буря.

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По данным Центра прогнозирования космической погоды Национального управления океанических и атмосферных исследований США, в пятницу, 27 декабря, ожидается солнечная активность с К-индексом 4 (желтый уровень), что соответствует средним магнитным бурям.

Но прогнозы магнитных бурь могут меняться, поскольку исследователи солнечной активности обновляют свои данные каждые три часа.

Напомним, геомагнитные колебания, вспышки на Солнце и повышенная солнечная активность могут нести угрозу для здоровья и самочувствия людей, особенно для тех, кто имеет хронические болезни. Особенно внимательными к своему здоровью в этот период следует быть людям с гипертонией и болезнями сердца и сосудов. Большинство людей в дни магнитных бурь жалуются на вялость, усталость, сонливость, трудности с концентрацией и головную боль.

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Чтобы благополучно пережить неблагоприятные дни, врачи советуют:

  • заранее сделать ревизию домашней аптечки, проверить, есть ли все лекарства от обострения хронических заболеваний;
  • помнить о здоровом образе жизни, гулять на свежем воздухе, соблюдать правила здорового питания;
  • полноценно отдыхать и спать ночью (для взрослых людей это около 8 часов в сутки);
    пить негазированную воду, травяной чай, временно отказаться от кофе и алкоголя.
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Редакция ПРОФИЛЬ
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