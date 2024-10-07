Температура води в Одесі сьогодні, 7 жовтня: чи можна купатися

За даними Гідрометцентру Чорного та Азовського морів, у понеділок, 7 жовтня 2024 року, температура Чорного моря біля берегів Одеси становитиме 19-20°С. Тобто вода сьогодні вже досить прохолодна і бадьорить.

Аналогічні дані наводить ресурс Seatemperature, за інформацією якого море в Одесі сьогодні прогріється до 19,5°C.

Температура води в курортних місцях Одеської області сьогодні:

Нагадаємо, сьогодні вдень повітря в Одесі прогріється до 15-17°С.