Температура води в Одесі сьогодні, 7 жовтня: чи можна купатися

За прогнозами синоптиків, сьогодні в Одесі буде по-осінньому прохолодно, очікується дощ, місцями навіть грози. І хоча море залишається досить теплим, купатися в таку погоду не дуже комфортно.
За даними Гідрометцентру Чорного та Азовського морів, у понеділок, 7 жовтня 2024 року, температура Чорного моря біля берегів Одеси становитиме 19-20°С. Тобто вода сьогодні вже досить прохолодна і бадьорить.
Аналогічні дані наводить ресурс Seatemperature, за інформацією якого море в Одесі сьогодні прогріється до 19,5°C.
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Температура води в курортних місцях Одеської області сьогодні:
Нагадаємо, сьогодні вдень повітря в Одесі прогріється до 15-17°С.