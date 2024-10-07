Температура воды в Одессе сегодня, 7 октября: можно ли купаться

По прогнозам синоптиков, сегодня в Одессе будет по-осеннему прохладно, ожидается дождь, местами даже грозы. И хотя море остается достаточно теплым, купаться в такую погоду не очень комфортно.
По данным Гидрометцентра Черного и Азовского морей, в понедельник, 7 октября 2024 года, температура Черного моря у берегов Одессы составит 19-20°С. То есть вода сегодня уже достаточно прохладная и бодрящая.
Аналогичные данные приводит ресурс Seatemperature, по информации которого море в Одессе сегодня прогреется до 19,5°C.
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Температура воды в курортных местах Одесской области сегодня:
Напомним, сегодня днем воздух в Одессе прогреется до 15-17°С.