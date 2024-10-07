Температура воды в Одессе сегодня, 7 октября: можно ли купаться

По данным Гидрометцентра Черного и Азовского морей, в понедельник, 7 октября 2024 года, температура Черного моря у берегов Одессы составит 19-20°С. То есть вода сегодня уже достаточно прохладная и бодрящая.

Аналогичные данные приводит ресурс Seatemperature, по информации которого море в Одессе сегодня прогреется до 19,5°C.

Температура воды в курортных местах Одесской области сегодня:

Напомним, сегодня днем воздух в Одессе прогреется до 15-17°С.