Погода в Одесі 7 жовтня: прогноз синоптиків не тішить

За прогнозами синоптиків Гідрометцентру Чорного та Азовського морів, завтра, у понеділок, 7 жовтня 2024 року, в Одесі та Одеській області очікується дощ, подекуди навіть грози.
Прогноз погоди в Одесі на 7 жовтня
В Одесі хмарно. Вночі значний дощ, вдень помірний.
Вітер північно-західний, 9-14 м/с.
Температура вночі та вдень 15-17°С.
Вибір редакції: Прогулянка тихим одеським центром після недільної зливи (фоторепортаж)
Прогноз погоди в Одеській області на 7 жовтня
По Одеській області завтра хмарно. Вночі значний дощ, вдень помірний, місцями гроза.
Вітер північно-західний, 9-14 м/с.
Температура вночі та вдень 13-18°С.
На дорогах області місцями видимість під час дощу 1-2 км.
Як повідомлялося, з 6 жовтня погода в Одесі почала псуватися.