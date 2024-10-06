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Погода в Одесі 7 жовтня: прогноз синоптиків не тішить

Погода в Одесі 7 жовтня: прогноз синоптиків не тішить

За прогнозами синоптиків Гідрометцентру Чорного та Азовського морів, завтра, у понеділок, 7 жовтня 2024 року, в Одесі та Одеській області очікується дощ, подекуди навіть грози.

Прогноз погоди в Одесі на 7 жовтня

В Одесі хмарно. Вночі значний дощ, вдень помірний.

Вітер північно-західний, 9-14 м/с.

Температура вночі та вдень 15-17°С.

Вибір редакції: Прогулянка тихим одеським центром після недільної зливи (фоторепортаж)

Прогноз погоди в Одеській області на 7 жовтня

По Одеській області завтра хмарно. Вночі значний дощ, вдень помірний, місцями гроза.

Вітер північно-західний, 9-14 м/с.

Температура вночі та вдень 13-18°С.

На дорогах області місцями видимість під час дощу 1-2 км.

Як повідомлялося, з 6 жовтня погода в Одесі почала псуватися.

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