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Температура води в Одесі сьогодні, 6 жовтня: із морем можна починати прощатися?

Температура води в Одесі сьогодні, 6 жовтня: із морем можна починати прощатися?

За прогнозами синоптиків, погода в Одесі вже починає потроху псуватися. Так, сьогодні вдень можливий помірний дощ. І, можливо, вже не кожен зважиться відвідувати пляж для прийняття морських ванн. Але все ж таки є любителі і прохолодного осіннього моря. Якою ж обіцяє бути сьогодні морська вода?

За даними Гідрометцентру Чорного та Азовського морів, сьогодні, в неділю, 6 жовтня 2024 року, температура Чорного моря біля берегів Одеси становитиме 19-20°С. Тобто вода сьогодні вже досить прохолодна і підбадьорлива.

А ось ресурс Seatemperature оптимістичніший: за його даними, сьогодні море в Одесі прогріється до 20,4°С.

Температура води у курортних місцях Одеської області сьогодні:

Водоємці Одеської області, 6 жовтня 2024 року data-lazy-srcset=

Нагадаємо, сьогодні вдень повітря в Одесі прогріється до 20-22°С, а на Одещині – до 17-22°С.

Фото Анни Баратинської

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