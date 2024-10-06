Температура води в Одесі сьогодні, 6 жовтня: із морем можна починати прощатися?

За прогнозами синоптиків, погода в Одесі вже починає потроху псуватися. Так, сьогодні вдень можливий помірний дощ. І, можливо, вже не кожен зважиться відвідувати пляж для прийняття морських ванн. Але все ж таки є любителі і прохолодного осіннього моря. Якою ж обіцяє бути сьогодні морська вода?
За даними Гідрометцентру Чорного та Азовського морів, сьогодні, в неділю, 6 жовтня 2024 року, температура Чорного моря біля берегів Одеси становитиме 19-20°С. Тобто вода сьогодні вже досить прохолодна і підбадьорлива.
А ось ресурс Seatemperature оптимістичніший: за його даними, сьогодні море в Одесі прогріється до 20,4°С.
Температура води у курортних місцях Одеської області сьогодні:
Нагадаємо, сьогодні вдень повітря в Одесі прогріється до 20-22°С, а на Одещині – до 17-22°С.
Фото Анни Баратинської