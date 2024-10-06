Температура воды в Одессе сегодня, 6 октября: с морем можно начинать прощаться?

По прогнозам синоптиков, погода в Одессе уже начинает понемногу портиться. Так, сегодня днем возможен умеренный дождь. И, возможно, уже не каждый решиться посещать пляж для принятия морских ванн. Но все же есть любители и прохладного осеннего моря. Какой же обещает быть сегодня морская вода?
По данным Гидрометцентра Черного и Азовского морей, сегодня, в воскресенье, 6 октября 2024 года, температура Черного моря у берегов Одессы составит 19-20°С. То есть вода сегодня уже достаточно прохладная и бодрящая.
А вот ресурс Seatemperature более оптимистичен: по его данным, сегодня море в Одессе прогреется до 20,4°С.
Температура воды в курортных местах Одесской области сегодня:
Напомним, сегодня днем воздух в Одессе прогреется до 20-22°С, а в Одесской области – до 17-22°С.
Фото Анны Баратынской