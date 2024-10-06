Температура воды в Одессе сегодня, 6 октября: с морем можно начинать прощаться?

По данным Гидрометцентра Черного и Азовского морей, сегодня, в воскресенье, 6 октября 2024 года, температура Черного моря у берегов Одессы составит 19-20°С. То есть вода сегодня уже достаточно прохладная и бодрящая.

А вот ресурс Seatemperature более оптимистичен: по его данным, сегодня море в Одессе прогреется до 20,4°С.

Температура воды в курортных местах Одесской области сегодня:

Напомним, сегодня днем воздух в Одессе прогреется до 20-22°С, а в Одесской области – до 17-22°С.

Фото Анны Баратынской