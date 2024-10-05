Погода в Одесі починає псуватися: прогноз на 6 жовтня

За інформацією Гідрометцентру Чорного та Азовського морів, завтра, в неділю, 6 жовтня 2024 року, в Одесі та Одеській області буде хмарно. Можливий дощ. Повітря вдень прогріється до 17-22°С.
Прогноз погоди в Одесі на 6 жовтня
В Одесі завтра хмарно. Вночі невеликий, а вдень помірний дощ.
Вітер південний, 9-14 м/с.
Температура вночі та вдень становитиме 20-22°С.
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Прогноз погоди в Одеській області на 6 жовтня
По Одеській області завтра очікується хмарна погода. Вночі невеликий, вдень помірний дощ, місцями гроза.
Вітер південний, 9-14 м/с.
Температура вночі та вдень 17-22°С.
На дорогах області місцями видимість під час дощу 1-2 км.
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Автор фото: Ганна Баратинська