Температура моря в Одесі сьогодні, 14 жовтня: прохолодна

Чорне море біля одеського узбережжя потроху остигає, а температура повітря прагне до осінніх показників. Морські занурення в таких умовах ще можливі, але підходять далеко не всім.
За даними Гідрометцентру Чорного та Азовського морів, у понеділок, 14 жовтня 2024 року, температура Чорного моря біля берегів Одеси становитиме 18-19°С.
А ресурс Seatemperature повідомляє, що море в Одесі сьогодні прогріється до 18,5°C. Це прохолодна вода для купання, але прийнятна для нетривалих занурень фізично підготовлених і загартованих людей. Безперервне перебування в такій воді понад чотири години може призвести до сильного переохолодження.
Температура води в курортних місцях Одеської області сьогодні:
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Фото – Анна Баратинська