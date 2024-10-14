Температура моря в Одесі сьогодні, 14 жовтня: прохолодна

Анекдот дня: мадам Марік замислилася над своєю поведінкою Всіх-всіх з добрим ранком! І незважаючи на те, що сьогодні понеділок, бажаємо, щоб він виявився легким і плідним. І щоб ви щось (а можливо, і дещо?) могли собі дозволити (а вже чи багато, чи мало, то вирішуйте вже самі). До чого ми це? А до того, що читайте нашу порцію одеських анекдотів. ЧИТАТИ БІЛЬШЕ

Прогноз магнітних бур: чи активне Сонце 14 жовтня За прогнозом фахівців Центру прогнозування космічної погоди Національного управління океанічних і атмосферних досліджень США, сьогодні, у понеділок, 14 жовтня 2024 року, на Землі істотних магнітних бур не очікується. ЧИТАТИ БІЛЬШЕ