Новости Одессы и Одесской области

Температура моря в Одессе сегодня, 14 октября: прохладная

Температура моря в Одессе сегодня, 14 октября: прохладная

Черное море у одесского побережья понемногу остывает, а температура воздуха стремится к осенним показателям. Морские погружения в таких условиях еще возможны, но подходят далеко не всем.

По данным Гидрометцентра Черного и Азовского морей, в понедельник, 14 октября 2024 года, температура Черного моря у берегов Одессы составит 18-19°С.

А ресурс Seatemperature сообщает, что море в Одессе сегодня прогреется до 18,5°C. Это прохладная вода для купания, но приемлемая для непродолжительных погружений физически подготовленных и закаленных людей. Непрерывное пребывание в такой воде более четырех часов может привести к сильному переохлаждению.

Температура воды в курортных местах Одесской области сегодня:

вода

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Фото — Анна Баратинская

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