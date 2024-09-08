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Температура морської води в Одесі сьогодні, 8 вересня: купатися можна чи ні?

Температура морської води в Одесі сьогодні, 8 вересня: купатися можна чи ні?

Незважаючи на те, що на календарі вже вересень, погода в Одесі та Одеській області залишається цілком літньою. І, відповідно, морська вода поки що не остигає. Тож не радимо любителям «оксамитового сезону» відмовлятися насолодитися по-літньому теплим морем.

За даними Гідрометцентру Чорного та Азовського морів, сьогодні, 8 вересня 2024 року, температура морської води біля берегів Одеси (як, до речі, і на день раніше) становитиме 21-22°С, тобто вода залишається цілком комфортною для купання.

А за даними ресурсу Seatemperature, Чорне море біля одеського узбережжя прогріється до 22,9°С.

Температура води в курортних місцях Одеської області:

Температура води в курортних місцях Одеської області, 8 вересня

За прогнозами синоптиків, сьогодні вдень повітря прогріється до 24-26°С в Одесі і до 22-27°С в Одеській області.

Фото Анни Баратинської

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Редакція ПРОФІЛЬ
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