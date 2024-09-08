Температура морской воды в Одессе сегодня, 8 сентября: купаться можно или уже нет?

По данным Гидрометцентра Черного и Азовского морей, сегодня, 8 сентября 2024 года, температура морской воды у берегов Одессы (как, кстати, и днем ранее) составит 21-22°С, то есть вода остается вполне комфортной для купания.

А по данным ресурса Seatemperature, Черное море у одесского побережья прогреется до 22,9°С.

Температура воды в курортных местах Одесской области:

По прогнозам синоптиков, сегодня днем воздух прогреется до 24-26°С в Одессе и до 22-27°С в Одесской области.

Фото Анны Баратынской