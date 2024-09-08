Новости Одессы и Одесской области

Температура морской воды в Одессе сегодня, 8 сентября: купаться можно или уже нет?

Температура морской воды в Одессе сегодня, 8 сентября: купаться можно или уже нет?

Несмотря на то, что на календаре уже сентябрь, погода в Одессе и Одесской области остается вполне себе летней. И, соответственно, морская вода пока не остывает. Так что не советуем любителям «бархатного сезона» отказываться насладиться по-летнему теплым морем.

По данным Гидрометцентра Черного и Азовского морей, сегодня, 8 сентября 2024 года, температура морской воды у берегов Одессы (как, кстати, и днем ранее) составит 21-22°С, то есть вода остается вполне комфортной для купания.

А по данным ресурса Seatemperature, Черное море у одесского побережья прогреется до 22,9°С.

Температура воды в курортных местах Одесской области:

Температура воды в курортных местах Одесской области, 8 сентября

По прогнозам синоптиков, сегодня днем воздух прогреется до 24-26°С в Одессе и до 22-27°С в Одесской области.

Фото Анны Баратынской

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Редакция ПРОФИЛЬ
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