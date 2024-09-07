Погода в Одесі 8 вересня: ще літня чи вже осіння?

За прогнозом Гідрометцентру Чорного та Азовського морів, завтра, в неділю, 8 вересня 2024 року, в Одесі та Одеській області очікується хмарна погода без істотних опадів. Повітря вдень прогріється до 26-27°С.
Прогноз погоди в Одесі на 8 вересня
В Одесі очікується мінлива хмарність. Без істотних опадів.
Вітер північно-східний, 9-14 м/с.
Температура вночі 15-17°С, вдень 24-26°С.
Температура морської води 21-22°С.
Прогноз погоди в Одеській області на 8 вересня
По Одеській області прогнозують мінливу хмарність. Без істотних опадів.
Вітер північно-східний, 9-14 м/с.
Температура вночі 12-17°С, вдень 22-27°С.
На автошляхах області видимість добра.
Фото Марії Котової